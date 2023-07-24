Хтось обирає ім'я дитині за звучанням, хтось – дотримуючись сімейних традицій, а дехто – шукає екзотичні ймення скрізь, де може. Цікаво, а яким іменам надають перевагу жителі Львівської області.

Цікаво Якого походження ім'я Ольга: подробиці про значення

Як називали дітей на Львівщині

У 2023 році батьки найчастіше обирали для хлопчиків такі імена як Артем і Матвій. А дівчаток переважно називали Вероніка та Анастасія.

Деякі батьки не особливо люблять експериментувати та ускладнювати собі життя. Вони зупиняються на традиційних йменнях. Зокрема, у першому півріччі 2023 року під час реєстрації народження у Львівській області вибір був таким:

для хлопчиків – Артур, Данило, Давид, Максим, Марко, Роман, Владислав і Тимофій.

– Артур, Данило, Давид, Максим, Марко, Роман, Владислав і Тимофій. для дівчаток – Емілія, Анна, Вікторія, Єва, Софія, Мілана, Аліна та Марія.

Але не всі погоджуються з традиційними іменами. Для декого – це не цікаво та банально, тож обирає щось більш унікальне. Йдеться про рідкісні імена, які обирають зазвичай у шлюбах з іноземцями: