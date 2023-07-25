25 липня у церковному календарі – день пам'яті мучеників Прокла й Іларія, пише 24 Канал. Вони народилися у Римській імперії, коли нею правив Троян.

Дивіться також Які імена обирали дітям на Львівщині: ви ще таких не чули

Прокл сповідував християнство, за це його ув'язнили. Перед стратою його змусили йти за колісницею, та в якийсь момент вона зупинилась. Лише після того, як правитель міста Максим увірував у християнство, колісниця знову рушила. По дорозі Прокл зустрів племінника Іларія – той також заявив про віру в Бога. Та їх обох стратили.

Іменини 25 липня святкують Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Семен, Федір.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено пліткувати.

Сьогодні не можна прати та займатися побутом.

Цей день вважався невдалим для ремонту.

Не можна сьогодні починати важливих справ.

Прикмети на 25 липня

Вночі немає роси, а в низинах туман – до негоди.

Сильний туман – буде поганий врожай.

У лісі з'явилися гриби – чекайте похолодання.

Бджоли гучно гудуть – до спеки.

День в Україні та світі

День зубного техніка. Це неофіційне професійне свято створили у 2000 році. Зубні техніки – це не просто стоматологи, а ті, хто ремонтує та виготовляє лицьові і зубні протези.