25 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Прокла и Иллария, пишет 24 Канал. Они родились в Римской империи, когда ею правил Троян.

Смотрите также Какие имена выбирали детям во Львовской области: вы еще таких не слышали

Прокл исповедовал христианство, за это его заключили в тюрьму. Перед казнью его заставили идти за колесницей, но в какой-то момент она остановилась. Лишь после того, как правитель города Максим уверовал в христианство, колесница снова тронулась. По дороге Прокл встретил племянника Иллария – тот также заявил о вере в Бога. Но их обоих казнили.

Именины 25 июля празднуют Арсений, Вероника, Гаврило, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Семен, Федор.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено сплетничать.

Сегодня нельзя стирать и заниматься бытом.

Этот день считался неудачным для ремонта.

Нельзя сегодня начинать важные дела.

Приметы на 25 июля

Ночью нет росы, а в низинах туман – к ненастью.

Сильный туман – будет плохой урожай.

В лесу появились грибы – ждите похолодания.

Пчелы громко гудят – к жаре.

День в Украине и мире

День зубного техника. Этот неофициальный профессиональный праздник был создан в 2000 году. Зубные техники – это не просто стоматологи, а те, кто ремонтирует и производит лицевые и зубные протезы.