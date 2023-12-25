Багато років тому ангел повідомив Діві Марії хорошу новину. Він сказав, що жінка скоро народить сина від Бога. Згодом Марія вийшла заміж за Йосифа, пише 24 Канал.

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Народження Ісуса Христа

На той момент подружжя мешкало у Назареті. Однак отримало звістку, що потрібно їхати до Вифлеєму. Оскільки імператор Августин, який тоді правив Римом, хотів зробити перепис населення. Коли Йосиф та Діва Марія приїхали, то почали шукати місце для ночівлі. Однак натрапили лише на хлів для овець. Вже вночі народився Ісус Христос. Малятко положили в ясла з сіном, а на небі засяяла яскрава зоря.

В той час декілька пастухів знаходилися в полі, поруч з Вифлеємом. Ангел їх перших сповістив про народження Ісуса Христа. Чоловіки дізналися, де він знаходиться, і пішли шукати хлів. Побачивши Спасителя, вони почали розповідати новину людям.

Вифлеємську зорю побачили і три мудреці, тому вирушили на пошуки Ісуса Христа, якого вважали новим царем. В той час вони відвідували Ірода. Юдейський цар наполягав, що Ісус Христос небезпечний для нього. Тому наказав мудрецям розказати йому, де знаходиться новонароджений.

Ісус Христос в яслах / Фото UkrMedia

Коли мудреці прийшли до Діви Марії та Йосифа, то подарували Ісусу Христу золото, ладан та смирну. Вони вирішили не розказувати Іроду, де перебуває новий цар. Тому додому поверталися іншою дорогою. Ірод несамовито розізлився, тому віддав наказав воїнам поїхати до Вифлеєму і вбити всіх дітей до двох років.

Бог прийшов до Йосифа уві сні й попередив про небезпеку. Тому сім'я встигла виїхати до Єгипту. Коли Ірод помер, Йосиф, Діва Марія та Ісус повернулися до Назарету.

Що не можна робити

Жінкам не можна займатися хатніми справами: шити, вишивати, прибирати та в'язати.

Заборонено сваритися, інакше весь наступний рік конфліктуватимете.

Не можна ходити на полювання та риболовлю.

Заборонено говорити неправду та думати про погане.

Не варто лихословити та злитися.

Не варто купатися та стригтися.

Народні прикмети