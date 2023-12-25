Много лет назад ангел сообщил Деве Марии хорошую новость. Он сказал, что женщина скоро родит сына от Бога. Впоследствии Мария вышла замуж за Иосифа, пишет 24 Канал.

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Рождение Иисуса Христа

На тот момент супруги жили в Назарете. Однако получили известие, что нужно ехать в Вифлеем. Поскольку император Августин, который тогда правил Римом, хотел сделать перепись населения. Когда Иосиф и Дева Мария приехали, начали искать место для ночлега. Однако наткнулись только на хлев для овец. Уже ночью родился Иисус Христос. Малыша положили в ясли с сеном, а на небе засияла яркая звезда.

В то время несколько пастухов находились в поле рядом с Вифлеемом. Ангел их первых известил о рождении Иисуса Христа. Мужчины узнали, где он находится, и пошли искать хлев. Увидев Спасителя, они стали рассказывать новость людям.

Вифлеемскую звезду увидели и три мудреца, поэтому отправились на поиски Иисуса Христа, которого считали новым царем. В то время они посещали Ирода. Иудейский царь настаивал, что Иисус Христос опасен для него. Поэтому приказал мудрецам рассказать ему, где находится новорожденный.

Иисус Христос в яслях / Фото UkrMedia

Когда мудрецы пришли к Деве Марии и Иосифу, то подарили Иисусу Христу золото, ладан и смирную. Они решили не говорить Ироду, где находится новый царь. Поэтому домой возвращались другим путем. Ирод неистово разозлился, поэтому отдал приказ воинам поехать в Вифлеем и убить всех детей до двух лет.

Бог пришел к Иосифу во сне и предупредил об опасности. Поэтому семья успела уехать в Египет. Когда Ирод умер, Иосиф, Дева Мария и Иисус вернулись в Назарет.

Что нельзя делать

Женщинам нельзя заниматься домашними делами: шить, вышивать, убирать и вязать.

Запрещено ссориться, иначе весь следующий год будете конфликтовать.

Нельзя ходить на охоту и рыбалку.

Запрещено говорить ложь и думать о плохом.

Не стоит злословить и злиться.

Не стоит купаться и стричься.

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