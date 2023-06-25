Яке церковне свято 25 червня – що не можна робити в цей день

25 червня християни вшановують святого Петра. В Україні святкують День митника та День митної служби. Читайте далі більше про цей день та що не можна робити сьогодні.

25 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Петра Афонського, пише 24 Канал. Петро був воєводою в Константинопольському війську, під час війни його взяли у полон. Там він пообіцяв, що піде в монастир, коли потрапить на волю.

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Коли Петро отримав свободу, то виконав обіцянку та вирушив на гору Афон. Там святий прослужив близько 50 років.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна рано лягати спати – проспите свої мрії.

Не можна сваритися та лихословити, сердитися на рідних.

Вважалось, що сьогодні краще не носити чорне.

Не можна в цей день виносити з дому сміття.

Прикмети на 25 червня

Хмари білосніжного кольору – може бути град.

Роса ввечері означає, що літо буде спекотним.

Багато білок в лісі – літо буде дощовим.

25 червня святкують Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Анна.

День в Україні та світі

День митника України. Раніше в цей день святкували День митної служби України, та 3 роки тому з'явилось професійне свято. Робота митника дуже важлива для швидкого та якісного функціонування всіх процесів переїзду з країни в країну.

Міжнародний день моряка. Члени Міжнародної морської організації у 2010 році підписали резолюцію, де утвердили професійне свято.