25 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Петра Афонського, пише 24 Канал. Петро був воєводою в Константинопольському війську, під час війни його взяли у полон. Там він пообіцяв, що піде в монастир, коли потрапить на волю.
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Коли Петро отримав свободу, то виконав обіцянку та вирушив на гору Афон. Там святий прослужив близько 50 років.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна рано лягати спати – проспите свої мрії.
- Не можна сваритися та лихословити, сердитися на рідних.
- Вважалось, що сьогодні краще не носити чорне.
- Не можна в цей день виносити з дому сміття.
Прикмети на 25 червня
- Хмари білосніжного кольору – може бути град.
- Роса ввечері означає, що літо буде спекотним.
- Багато білок в лісі – літо буде дощовим.
День в Україні та світі
День митника України. Раніше в цей день святкували День митної служби України, та 3 роки тому з'явилось професійне свято. Робота митника дуже важлива для швидкого та якісного функціонування всіх процесів переїзду з країни в країну.
Міжнародний день моряка. Члени Міжнародної морської організації у 2010 році підписали резолюцію, де утвердили професійне свято.