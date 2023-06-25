25 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Петра Афонського, пише 24 Канал. Петро був воєводою в Константинопольському війську, під час війни його взяли у полон. Там він пообіцяв, що піде в монастир, коли потрапить на волю.

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Коли Петро отримав свободу, то виконав обіцянку та вирушив на гору Афон. Там святий прослужив близько 50 років.

День ангела 25 червня святкують Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Анна.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна рано лягати спати – проспите свої мрії.

Не можна сваритися та лихословити, сердитися на рідних.

Вважалось, що сьогодні краще не носити чорне.

Не можна в цей день виносити з дому сміття.

Прикмети на 25 червня

Хмари білосніжного кольору – може бути град.

Роса ввечері означає, що літо буде спекотним.

Багато білок в лісі – літо буде дощовим.

День в Україні та світі

День митника України. Раніше в цей день святкували День митної служби України, та 3 роки тому з'явилось професійне свято. Робота митника дуже важлива для швидкого та якісного функціонування всіх процесів переїзду з країни в країну.

Міжнародний день моряка. Члени Міжнародної морської організації у 2010 році підписали резолюцію, де утвердили професійне свято.