25 июня в церковном календаре – день памяти святого Петра Афонского, пишет 24 Канал. Петр был воеводой в Константинопольском войске, во время войны его взяли в плен. Там он пообещал, что уйдет в монастырь, когда попадет на свободу.

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Когда Петр получил свободу, выполнил обещание и отправился на гору Афон. Там святой прослужил около 50 лет.

День ангела 25 июня празднуют Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Ян, Анна.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя рано ложиться спать – проспите свои мечты.

Нельзя ссориться и злословить, сердиться на родных.

Считалось, что сегодня лучше не носить черное.

Нельзя в этот день выносить из дома мусор.

Приметы на 25 июня

Облака белого цвета – возможно град.

Роса вечером означает, что лето будет жарким.

Много белок в лесу – лето будет дождливым.

День в Украине и мире

День таможенника Украины. Ранее в этот день праздновали День таможенной службы Украины и 3 года назад появился профессиональный праздник. Работа таможенника очень важна для быстрого и качественного функционирования всех процессов переезда из страны в страну.

Международный день моряка. Члены Международной морской организации в 2010 году подписали резолюцию, где утвердили профессиональный праздник.