У давні часи люди у свято робили варення з пелюстків шипшини, аби швидше загоїлися рани. З рослини також готували чаї, настоянки та відвари, які допомагали при різних захворюваннях, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Симеона Стовпника

Симеон Стовпник родом з Каппадокії, народився у IV столітті. У 18-річному віці вирішив присвятити своє життя чернецтву. Спершу святий постійно молився, а потім взагалі перебрався у печеру, щоб бути наодинці.

Люди почали приходити до чоловіка, щоб вилікував їх від недуг. Зрозумівши, що йому не дадуть спокійно жити, зробив великий стовп, на якому пробув 47 років. Помер преподобний Симеон у 80-річному віці.

Що не можна робити

Не можна важко працювати.

Не варто позичати гроші, бо їх не повернуть.

Краще не розказувати нікому про свої негаразди.

Не рекомендується сваритися, злитися та лихословити.

Народні прикмети

Дощ – до багатого врожаю грибів.

Яскраве сонце – до хорошого врожаю.

Комарі – до сухого літа.

Якщо побачите багато птахів, то чекайте на тепло.

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Що ще відзначають

Щороку 24 травня відзначається Всесвітній день відеоігор. Саме у цю дату, у 1972 році, була представлена перша домашня приставка для ігор Magnavox Odyssey, яку розробив Ральф Баєр зі своєю командою.

Також сьогодні – День авіаційного техніка. Дату обрали не просто так. Адже 24 травня 1868 року народився авіаційний механік-першопроходець Чарльз Едвард Тейлор, який зробив двигун для літака, на якому полетіли брати Райт.