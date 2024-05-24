В давние времена люди в праздник делали варенье из лепестков шиповника, чтобы быстрее зажили раны. Из растения также готовили чаи, настойки и отвары, которые помогали при различных заболеваниях, пишет LifeStyle 24.

Актуально С последним звонком, выпускники: подборка лучших поздравлений в картинках

День памяти преподобного Симеона Столпника

Симеон Столпник родом из Каппадокии, родился в IV веке. В 18-летнем возрасте решил посвятить свою жизнь монашеству. Сначала святой постоянно молился, а потом вообще перебрался в пещеру, чтобы быть наедине.

Люди начали приходить к мужчине, чтобы вылечил их от недугов. Поняв, что ему не дадут спокойно жить, сделал большой столб, на котором пробыл 47 лет. Умер преподобный Симеон в 80-летнем возрасте.

Что нельзя делать

Нельзя тяжело работать.

Не стоит занимать деньги, потому что их не вернут.

Лучше не рассказывать никому о своих проблемах.

Не рекомендуется ссориться, злиться и сквернословить.

Народные приметы

Дождь – к богатому урожаю грибов.

Яркое солнце – к хорошему урожаю.

Комары – к сухому лету.

Если увидите много птиц, то ждите тепло.

Тоже полезно Счастливых каникул, дорогие школьники: оригинальные поздравления в картинках с последним звонком

Что еще отмечают

Ежегодно 24 мая отмечается Всемирный день видеоигр. Именно в эту дату, в 1972 году, была представлена первая домашняя приставка для игр Magnavox Odyssey, которую разработал Ральф Байер со своей командой.

Также сегодня – День авиационного техника. Дату выбрали не просто так. Ведь 24 мая 1868 года родился авиационный механик-первопроходец Чарльз Эдвард Тейлор, который сделал двигатель для самолета, на котором полетели братья Райт.