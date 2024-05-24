В праздник последнего звонка выпускникам бывает трудно сдержать слезы, ведь они покидают родной школьный двор и переворачивают новую страницу жизни. Впереди не менее насыщенный и интересный период, но уже в другом коллективе.

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Дорогие выпускники, редакция LifeStyle 24 желает вам хорошо сдать все экзамены и поступить в желанный университет. Проведите последние школьные дни с любимыми учителями и одноклассниками, ведь скоро жизнь вас разбросает по разным уголкам. Картинки-поздравления с последним звонком находите в материале.

Для выпускников: картинки-поздравления с последним звонком

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Последний звонок 2024 / Фото Canva

Последний звонок 2024 / Фото LifeStyle 24

Надеемся, что вы выбрали картинку-поздравление для своих знакомых выпускников. Дорогие будущие абитуриенты, легкого вам поступления!