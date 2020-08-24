24 серпня вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє та проповідував. Також цього дня Україна відзначає 29-ту річницю Незалежності.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Федір.

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Народні прикмети на 24 серпня

– Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.

– Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.

– Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.

– Безвітряна погода – до тепла.

– Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

– Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.

– Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів

Що можна робити 24 серпня

Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам сьогодні, вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити 24 серпня