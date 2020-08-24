24 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 серпня вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє та проповідував. Також цього дня Україна відзначає 29-ту річницю Незалежності.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Федір.
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Народні прикмети на 24 серпня
– Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.
– Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.
– Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.
– Безвітряна погода – до тепла.
– Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
– Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.
– Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів
Що можна робити 24 серпня
- Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам сьогодні, вони допоможуть вам у майбутньому.
Що не можна робити 24 серпня
- Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.
- Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.