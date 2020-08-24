24 августа почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катани (Сицилия) архидьяконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и проповедовал. Также в этот день Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости.

Именины сегодня отмечают: Василий, Федор.

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Народные приметы на 24 августа

– Если на рассвете сильно звезды сияют, то через несколько дней будет дождь.

– Дым от костра стелется по земле – к дождю.

– Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.

– Безветренная погода – к теплу.

– Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

– Утром туман над водой стелется – ближайшая неделя теплой будет.

– Если на восходе солнца идет дождь, то непогода продлится еще несколько дней

Что можно делать 24 августа

Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам сегодня, они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 24 августа