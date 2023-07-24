24 липня віряни православної церкви вшановують святу рівноапостольну княгиню Ольгу, пише 24 Канал. Вона познайомилась з князем Ігорем у віці 12 років, коли переправляла його човном через річку. Згодом за нею приїхали гінці, щоб просити руки. У шлюбі в Ігоря та Ольги народився син Святослав.

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945 року князя Ігоря вбили древляни, та згодом відчули на собі помсту княгині Ольги. У 955 році вона охрестилась та отримала ім'я Олена. Вона мудро та розважливо керувала державою, за час її правління християнство більше поширилося у Київській Русі.

Іменини 24 липня святкують Ольга, Олена, Аркадій, Лев.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна займатися побутовою роботою – пранням, прибиранням.

Вважалося, що цей день невдалий для заручин та планування весілля.

Не можна давати нічого у борг.

Сьогодні не можна лінуватися.

Прикмети на 24 липня

Сьогодні сонячно – добре вродять зернові культури.

Багато роси зранку – не чекайте врожаю огірків і помідорів.

Сонячний день до хорошого врожаю пшениці.

Сильно гримить сьогодні – вдасться риболовля.

День в Україні та світі

День фінансового працівника. В Україні сьогодні відзначають професійне свято фінансисти – люди, що роблять вклад в економіку країни. Свято створили лише два роки тому.