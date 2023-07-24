24 июля верующие православной церкви чествуют святую равноапостольную княгиню Ольгу, пишет 24 Канал. Она познакомилась с князем Игорем в возрасте 12 лет, когда переправляла его на лодке через реку. Затем за ней приехали гонцы, чтобы просить руки. В браке у Игоря и Ольги родился сын Святослав.
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В 945 году князя Игоря убили древляне и впоследствии почувствовали на себе месть княгини Ольги. В 955 году она крестилась и получила имя Елена. Она мудро и рассудительно руководила государством, за время правления христианство больше распространилось в Киевской Руси.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя заниматься бытовой работой – стиркой, уборкой.
- Считалось, что этот день неудачен для помолвки и планировки свадьбы.
- Нельзя давать ничего взаймы.
- Сегодня нельзя лениться.
Приметы на 24 июля
- Сегодня солнечно – хорошо уродят зерновые культуры.
- Многие росы с утра – не ждите урожая огурцов и помидоров.
- Солнечный день к хорошему урожаю пшеницы.
- Сильно гремит сегодня – удастся рыбалка.
День в Украине и мире
День финансового работника. В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник финансисты – люди, вносящие вклад в экономику страны. Праздник был создан только два года назад.