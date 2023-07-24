24 июля верующие православной церкви чествуют святую равноапостольную княгиню Ольгу, пишет 24 Канал. Она познакомилась с князем Игорем в возрасте 12 лет, когда переправляла его на лодке через реку. Затем за ней приехали гонцы, чтобы просить руки. В браке у Игоря и Ольги родился сын Святослав.

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В 945 году князя Игоря убили древляне и впоследствии почувствовали на себе месть княгини Ольги. В 955 году она крестилась и получила имя Елена. Она мудро и рассудительно руководила государством, за время правления христианство больше распространилось в Киевской Руси.

Именины 24 июля празднуют Ольга, Елена, Аркадий, Лев.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя заниматься бытовой работой – стиркой, уборкой.

Считалось, что этот день неудачен для помолвки и планировки свадьбы.

Нельзя давать ничего взаймы.

Сегодня нельзя лениться.

Приметы на 24 июля

Сегодня солнечно – хорошо уродят зерновые культуры.

Многие росы с утра – не ждите урожая огурцов и помидоров.

Солнечный день к хорошему урожаю пшеницы.

Сильно гремит сегодня – удастся рыбалка.

День в Украине и мире

День финансового работника. В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник финансисты – люди, вносящие вклад в экономику страны. Праздник был создан только два года назад.