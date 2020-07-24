24 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 липня церква вшановує пам'ять святої рівноапостольської княгині Ольги, яка прийняла християнство ще до хрещення Русі.
Іменини сьогодні святкує Ольга.
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Народні прикмети на 24 липня
– Якщо дощить, то незабаром у рибалок буде хороший улов.
– 24 липня сонячна погода, то очікується багатий врожай зерна.
– Птахи літають низько, то буде сильна гроза.
– Раптове похолодання до швидкого приходу осені.
Що можна робити 24 липня
- Якщо цього дня випити м'ятний чай, то ви будете здоровими увесь рік.
Що не можна робити 24 липня
- Сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею.
- Відмовтеся від купання цього дня.
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