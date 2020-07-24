24 липня церква вшановує пам'ять святої рівноапостольської княгині Ольги, яка прийняла християнство ще до хрещення Русі.

Іменини сьогодні святкує Ольга.

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Народні прикмети на 24 липня

– Якщо дощить, то незабаром у рибалок буде хороший улов.

– 24 липня сонячна погода, то очікується багатий врожай зерна.

– Птахи літають низько, то буде сильна гроза.

– Раптове похолодання до швидкого приходу осені.

Що можна робити 24 липня

Якщо цього дня випити м'ятний чай, то ви будете здоровими увесь рік.

Що не можна робити 24 липня