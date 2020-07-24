24 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 июля церковь чтит память святой равноапостольской княгини Ольги, которая приняла христианство еще до крещения Руси.
Именины сегодня празднует Ольга.
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Народные приметы на 24 июля
– Если идет дождь, то вскоре у рыбаков будет хороший улов.
– 24 июля солнечная погода – ожидается богатый урожай зерна.
– Птицы летают низко – будет сильная гроза.
– Внезапное похолодание к скорому приходу осени.
Что можно делать 24 июля
- Если в этот день выпить мятный чай, то вы будете здоровыми весь год.
Что нельзя делать 24 июля
- Сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Откажитесь от купания в этот день.
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