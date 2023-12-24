Ісус Христос народився у сім'ї Діви Марії та її чоловіка Йосифа, які мешкали у Назареті. Якось імператор Августин наказав усім прибути у Вифлеєм, бо він хотів зробити перепис населення. Тому Йосиф і Марія були змушені поїхати, пише 24 Канал.

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Ніч подружжя провело в хліву для овець, оскільки не знайшло іншого місця. Там Діва Марія і народила Ісуса Христа. Поки немовля лежало у яслах з сіна, на небі з'явилася яскрава зоря. Першими, кому ангел приніс благу звістку, були пастухи, які знаходились на околицях Вифлеєму.

Згодом Вифлеємську зірку побачили три мудреці. Тому вони прийшли до Ісуса Христа з дарами: золотом – символом данини цареві, смирною – символом данини смертній людині та ладаном – символом подарунка Богові.

День преподобномучениці Євгенії Римської

Євгенія Римська народилася у сім'ї префекта Єгипту Філіпа. Чоловік був язичником, однак, спілкувався з людьми, які сповідували християнську віру. Завдяки батькові, Євгенія знала латинську та грецьку мови.

Одного разу преподобномучениця вирішила стати християнкою. Річ у тім, що вона знайшла та прочитала писання апостола Павла. Після того Євгенія пішла у римський монастир. Саме через це жінку наказали стратити. Це трапилося у переддень Різдва.

Що не можна робити сьогодні

Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, оскільки 24 грудня – останній день Різдвяного посту.

Заборонено влаштовувати гучні гуляння.

Не можна вінчатися.

Не варто сваритися, злитися, лихословити, заздрити та обманювати людей.

Церква забороняє ворожити.

Народні прикмети

Якщо небо буде зоряним, то наступного року кури добре нестимуться.

Якщо почнеться снігопад, то наступного року матимете хороший врожай.

Якщо вдень співатимуть пташки, то весна прийде рано.

Якщо побачите іній на деревах, то чекайте мокрого літа.

Якщо цілий день температура повітря різко змінюватиметься, то в лютому буде мороз та сніг.

Що ще відзначають

Сьогодні – День працівників архівних установ України. Свято запровадив Президент України Леонід Кучма у 1998 році, видавши відповідний Указ. Саме 24 грудня 1993 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

Також у багатьох країнах 24 грудня святкують День ґоґоль-моґолю. Це традиційний різдвяний напій, який готують з молока або вершків, цукру та збитих яєць. Сьогодні варто провести день з рідними людьми та насолодитися смаком ґоґоль-моґолю.