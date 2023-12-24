Ісус Христос народився у сім'ї Діви Марії та її чоловіка Йосифа, які мешкали у Назареті. Якось імператор Августин наказав усім прибути у Вифлеєм, бо він хотів зробити перепис населення. Тому Йосиф і Марія були змушені поїхати, пише 24 Канал.
Теж корисно Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво
Ніч подружжя провело в хліву для овець, оскільки не знайшло іншого місця. Там Діва Марія і народила Ісуса Христа. Поки немовля лежало у яслах з сіна, на небі з'явилася яскрава зоря. Першими, кому ангел приніс благу звістку, були пастухи, які знаходились на околицях Вифлеєму.
Згодом Вифлеємську зірку побачили три мудреці. Тому вони прийшли до Ісуса Христа з дарами: золотом – символом данини цареві, смирною – символом данини смертній людині та ладаном – символом подарунка Богові.
День преподобномучениці Євгенії Римської
Євгенія Римська народилася у сім'ї префекта Єгипту Філіпа. Чоловік був язичником, однак, спілкувався з людьми, які сповідували християнську віру. Завдяки батькові, Євгенія знала латинську та грецьку мови.
Одного разу преподобномучениця вирішила стати християнкою. Річ у тім, що вона знайшла та прочитала писання апостола Павла. Після того Євгенія пішла у римський монастир. Саме через це жінку наказали стратити. Це трапилося у переддень Різдва.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, оскільки 24 грудня – останній день Різдвяного посту.
- Заборонено влаштовувати гучні гуляння.
- Не можна вінчатися.
- Не варто сваритися, злитися, лихословити, заздрити та обманювати людей.
- Церква забороняє ворожити.
Народні прикмети
- Якщо небо буде зоряним, то наступного року кури добре нестимуться.
- Якщо почнеться снігопад, то наступного року матимете хороший врожай.
- Якщо вдень співатимуть пташки, то весна прийде рано.
- Якщо побачите іній на деревах, то чекайте мокрого літа.
- Якщо цілий день температура повітря різко змінюватиметься, то в лютому буде мороз та сніг.
Що ще відзначають
Сьогодні – День працівників архівних установ України. Свято запровадив Президент України Леонід Кучма у 1998 році, видавши відповідний Указ. Саме 24 грудня 1993 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Національний архівний фонд і архівні установи».
Також у багатьох країнах 24 грудня святкують День ґоґоль-моґолю. Це традиційний різдвяний напій, який готують з молока або вершків, цукру та збитих яєць. Сьогодні варто провести день з рідними людьми та насолодитися смаком ґоґоль-моґолю.