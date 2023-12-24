Иисус Христос родился в семье Девы Марии и ее мужа Иосифа, проживавших в Назарете. Однажды император Августин приказал всем прибыть в Вифлеем, потому что хотел сделать перепись населения. Поэтому Иосиф и Мария были вынуждены уехать, пишет 24 Канал.
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Ночь супруги провели в хлеву для овец, поскольку не нашли другого места. Там Дева Мария и родила Иисуса Христа. Пока младенец лежал в яслях из сена, на небе появилась яркая звезда. Первыми, кому ангел принес благую весть, были пастухи, которые находились в окрестностях Вифлеема.
Впоследствии Вифлеемскую звезду увидели три мудреца. Поэтому они пришли к Иисусу Христу с дарами: золотом – символом дани царю, смирной – символом дани смертному человеку и ладаном – символом подарка Богу.
День преподобномученицы Евгении Римской
Евгения Римская родилась в семье префекта Египта Филиппа. Мужчина был язычником, однако, общался с людьми, исповедующими христианскую веру. Благодаря отцу, Евгения знала латинский и греческий языки.
Однажды преподобномученица решила стать христианкой. Дело в том, что она нашла и прочла писание апостола Павла. После этого Евгения пошла в римский монастырь. Именно поэтому женщину приказали казнить. Это произошло в канун Рождества.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, поскольку 24 декабря – последний день Рождественского поста.
- Запрещается устраивать громкие гуляния.
- Нельзя венчаться.
- Не стоит ссориться, злиться, злословить, завидовать и обманывать людей.
- Церковь запрещает гадать.
Народные приметы
- Если небо будет звездным, то в следующем году куры будут хорошо нестись.
- Если начнется снегопад, то в следующем году будет хороший урожай.
- Если днем будут петь птички, то весна придет рано.
- Если увидите иней на деревьях, то ждите мокрого лета.
- Если целый день температура воздуха будет резко меняться, то в феврале будет мороз и снег.
Что еще отмечают
Сегодня – День работников архивных учреждений Украины. Праздник ввел Президент Украины Леонид Кучма в 1998 году, издав соответствующий Указ. Именно 24 декабря 1993 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях».
Также во многих странах 24 декабря празднуют День гоголь-моголя. Это традиционный рождественский напиток, который готовят из молока или сливок, сахара и взбитых яиц. Сегодня стоит провести день с родными людьми и насладиться вкусом гоголь-моголя.