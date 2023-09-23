Яке свято 23 вересня і що не можна робити сьогодні: все про цей день
23 вересня 2023, 07:00Читать новость на русском
23 вересня – День осіннього рівнодення. Християни згадують день зачаття Івана Предтечі. Дізнавайтесь далі, що не можна робити в цей день та хто сьогодні святкує іменини.
23 вересня православні християни вшановують свято зачаття Івана Предтечі. Хреститель народився у сім'ї праведної Єлисавети та священника Захарії.
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Захарія та Єлисавета були літньою парою, але мріяли про батьківство. Одного разу архангел Гавриїл сповістив Захарію про те, що в них народиться син. Та той не повірив, тому в нього відняло мову. Священник заговорив, коли вже став батьком.Іменини 23 вересня святкують Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні не можна скаржитися на життя та розповідати про свої проблеми.
- Заборонено сьогодні вживати алкоголь.
- Краще не давати й не брати гроші у борг.
- Не можна заздрити – негатив до вас повернеться.
Прикмети на 23 вересня
- Багато горобини у лісі – на дощову осінь, якщо мало – на суху.
- Горіхів багато, а грибів мало – чекайте сувору зиму.
- Сьогодні впав дощ – до кінця місяця буде тепло.
- На горобині багато ягід – до суворої зими.
День в Україні та світі
День осіннього рівнодення. Сьогодні день триває стільки само, скільки й ніч. Від цього дня настає астрономічна осінь.