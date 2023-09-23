23 вересня православні християни вшановують свято зачаття Івана Предтечі. Хреститель народився у сім'ї праведної Єлисавети та священника Захарії.

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Захарія та Єлисавета були літньою парою, але мріяли про батьківство. Одного разу архангел Гавриїл сповістив Захарію про те, що в них народиться син. Та той не повірив, тому в нього відняло мову. Священник заговорив, коли вже став батьком.

Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні не можна скаржитися на життя та розповідати про свої проблеми.
  • Заборонено сьогодні вживати алкоголь.
  • Краще не давати й не брати гроші у борг.
  • Не можна заздрити – негатив до вас повернеться.

Прикмети на 23 вересня

  • Багато горобини у лісі – на дощову осінь, якщо мало – на суху.
  • Горіхів багато, а грибів мало – чекайте сувору зиму.
  • Сьогодні впав дощ – до кінця місяця буде тепло.
  • На горобині багато ягід – до суворої зими.

День в Україні та світі

День осіннього рівнодення. Сьогодні день триває стільки само, скільки й ніч. Від цього дня настає астрономічна осінь.