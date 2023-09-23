23 вересня православні християни вшановують свято зачаття Івана Предтечі. Хреститель народився у сім'ї праведної Єлисавети та священника Захарії.

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Захарія та Єлисавета були літньою парою, але мріяли про батьківство. Одного разу архангел Гавриїл сповістив Захарію про те, що в них народиться син. Та той не повірив, тому в нього відняло мову. Священник заговорив, коли вже став батьком.

Іменини 23 вересня святкують Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна скаржитися на життя та розповідати про свої проблеми.

Заборонено сьогодні вживати алкоголь.

Краще не давати й не брати гроші у борг.

Не можна заздрити – негатив до вас повернеться.

Прикмети на 23 вересня

Багато горобини у лісі – на дощову осінь, якщо мало – на суху.

Горіхів багато, а грибів мало – чекайте сувору зиму.

Сьогодні впав дощ – до кінця місяця буде тепло.

На горобині багато ягід – до суворої зими.

День в Україні та світі

День осіннього рівнодення. Сьогодні день триває стільки само, скільки й ніч. Від цього дня настає астрономічна осінь.