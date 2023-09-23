23 сентября православные христиане чествуют праздник зачатия Иоанна Предтечи. Креститель родился в семье праведной Елисаветы и священника Захарии.

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Захария и Елисавета были пожилой парой, но мечтали об отцовстве. Однажды архангел Гавриил известил Захарию о том, что у них родится сын. Но тот не поверил, поэтому у него отняли язык. Священник заговорил, когда стал отцом.

Именины 23 сентября отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать о своих проблемах.

Запрещено сегодня употреблять алкоголь.

Лучше не давать и не брать деньги взаймы.

Нельзя завидовать – негатив к вам вернется.

Приметы на 23 сентября

Многие рябины в лесу – на дождливую осень, если мало – на сухую.

Орехов много, а грибов мало – ждите суровую зиму.

Сегодня упал дождь – к концу месяца будет тепло.

На рябине много ягод – до суровой зимы.

День в Украине и мире

День осеннего равноденствия. Сегодня день длится столько же, сколько ночь. С этого дня наступает астрономическая осень.