23 сентября православные христиане чествуют праздник зачатия Иоанна Предтечи. Креститель родился в семье праведной Елисаветы и священника Захарии.

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Захария и Елисавета были пожилой парой, но мечтали об отцовстве. Однажды архангел Гавриил известил Захарию о том, что у них родится сын. Но тот не поверил, поэтому у него отняли язык. Священник заговорил, когда стал отцом.

Что нельзя делать сегодня

  • Сегодня нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать о своих проблемах.
  • Запрещено сегодня употреблять алкоголь.
  • Лучше не давать и не брать деньги взаймы.
  • Нельзя завидовать – негатив к вам вернется.

Приметы на 23 сентября

  • Многие рябины в лесу – на дождливую осень, если мало – на сухую.
  • Орехов много, а грибов мало – ждите суровую зиму.
  • Сегодня упал дождь – к концу месяца будет тепло.
  • На рябине много ягод – до суровой зимы.

День в Украине и мире

День осеннего равноденствия. Сегодня день длится столько же, сколько ночь. С этого дня наступает астрономическая осень.