23 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити, хто святкує іменини

23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Християни вшановують апостола Симона. Читайте нижче, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини.

23 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Симеона (Симона). Він був одним з головних дванадцяти апостолів, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ім'я Олександр та його значення: походження, дні ангела й відомі українці, що мають це ім'я

Преподобний Симеон походив з міста Кани, тому його часто називають Канаїтом. Він був відданим учнем Христа та багато проповідував після його вознесіння. Апостола Симеона вважають покровителем бідняків та беззахисних.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лаятися та ображатися на рідних.

Краще відкласти на інший день довгу подорож.

Не можна відмовляти у допомозі. Сьогодні погодуйте бездомних тварин.

Не варто робити масштабні покупки.

Прикмети на 23 травня

Бджоли голосно гудуть – до теплих днів.

Холодний день на Симона – добре вродять зернові культури.

Кури добре несуться – до благополучного року.

Кріт порозкидав землю навколо нори – значить буде дощ.

23 травня святкують Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

День в Україні та світі

День Героїв. Цього дня 1938 року загинув Євген Коновалець, перший голова ОУН. З цієї нагоди в Україні є свято, яке вшановує українських героїв. Ця подія поки що не має офіційного затвердження, але відзначається у багатьох містах покладанням квітів до пам'ятників та проведенням панахид.

День морської піхоти України. Спершу подію відзначали 16 листопада, але з 2018 року її перенесли. Все тому, що того дня гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення державної морської піхоти.

Всесвітній день спортивної боротьби. Свято заснували з нагоди першого світового чемпіонату, що пройшов у Відні.