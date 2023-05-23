23 мая в церковном календаре – день памяти апостола Симеона (Симона). Он был одним из главных двенадцати апостолов, пишет 24 Канал.

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Преподобный Симеон происходил из города Канны, поэтому часто называют Канаитом. Он был преданным учеником Христа и многое проповедовал после его вознесения. Апостола Симеона считают покровителем бедняков и беззащитных.

Именины 23 мая празднуют Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ругаться и оскорбляться родными.

Лучше отложить на другой день долгое путешествие.

Нельзя отказывать в помощи. Сегодня покормите бездомных животных.

Не стоит совершать масштабные покупки.

Приметы на 23 мая

Пчелы громко гудят – до теплых дней.

Холодный день на Симона – хорошо уродят зерновые культуры.

Куры хорошо уносятся – к благополучному году.

Крот разбросал землю вокруг норы – значит будет дождь.

День в Украине и мире

День Героев. В этот день 1938 погиб Евгений Коновалец, первый председатель ОУН. По этому случаю в Украине есть праздник, который чествует украинских героев. Это событие пока нет официального утверждения, но отмечается во многих городах возложением цветов к памятникам и проведением панихид.

День морской пехоты Украины. Первое событие отмечали 16 ноября, но с 2018 года его перенесли. Все потому, что в тот день гетман Павел Скоропадский издал указ о создании государственной морской пехоты.

Всемирный день спортивной борьбы. Праздник был основан по случаю первого мирового чемпионата, прошедшего в Вене.