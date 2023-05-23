23 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Симеона (Симона). Він був одним з головних дванадцяти апостолів, повідомляє 24 Канал.

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Преподобний Симеон походив з міста Кани, тому його часто називають Канаїтом. Він був відданим учнем Христа та багато проповідував після його вознесіння. Апостола Симеона вважають покровителем бідняків та беззахисних.

Іменини 23 травня святкують Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лаятися та ображатися на рідних.

Краще відкласти на інший день довгу подорож.

Не можна відмовляти у допомозі. Сьогодні погодуйте бездомних тварин.

Не варто робити масштабні покупки.

Прикмети на 23 травня

Бджоли голосно гудуть – до теплих днів.

Холодний день на Симона – добре вродять зернові культури.

Кури добре несуться – до благополучного року.

Кріт порозкидав землю навколо нори – значить буде дощ.

День в Україні та світі

День Героїв. Цього дня 1938 року загинув Євген Коновалець, перший голова ОУН. З цієї нагоди в Україні є свято, яке вшановує українських героїв. Ця подія поки що не має офіційного затвердження, але відзначається у багатьох містах покладанням квітів до пам'ятників та проведенням панахид.

День морської піхоти України. Спершу подію відзначали 16 листопада, але з 2018 року її перенесли. Все тому, що того дня гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення державної морської піхоти.

Всесвітній день спортивної боротьби. Свято заснували з нагоди першого світового чемпіонату, що пройшов у Відні.