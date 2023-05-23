23 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Симеона (Симона). Він був одним з головних дванадцяти апостолів, повідомляє 24 Канал.
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Преподобний Симеон походив з міста Кани, тому його часто називають Канаїтом. Він був відданим учнем Христа та багато проповідував після його вознесіння. Апостола Симеона вважають покровителем бідняків та беззахисних.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна лаятися та ображатися на рідних.
- Краще відкласти на інший день довгу подорож.
- Не можна відмовляти у допомозі. Сьогодні погодуйте бездомних тварин.
- Не варто робити масштабні покупки.
Прикмети на 23 травня
- Бджоли голосно гудуть – до теплих днів.
- Холодний день на Симона – добре вродять зернові культури.
- Кури добре несуться – до благополучного року.
- Кріт порозкидав землю навколо нори – значить буде дощ.
День в Україні та світі
День Героїв. Цього дня 1938 року загинув Євген Коновалець, перший голова ОУН. З цієї нагоди в Україні є свято, яке вшановує українських героїв. Ця подія поки що не має офіційного затвердження, але відзначається у багатьох містах покладанням квітів до пам'ятників та проведенням панахид.
День морської піхоти України. Спершу подію відзначали 16 листопада, але з 2018 року її перенесли. Все тому, що того дня гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення державної морської піхоти.
Всесвітній день спортивної боротьби. Свято заснували з нагоди першого світового чемпіонату, що пройшов у Відні.