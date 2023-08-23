23 серпня у церковному календарі – день пам'яті святого Лаврентія Римського, пише 24 Канал. Він був учнем архідиякона Сиксти. Коли Сикст став папою, Лаврентія висвятили на архідиякона. Йому було дано важливу місію – керувати майном церкви.

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У той час імператор Валеріан наказував лишати християн без майна та страчувати їх. Папа Сикст став жертвою репресій, але перед смертю він передбачив, що за три дні вб'ють і Лаврентія. Тому останній продав всі церковні скарби.

Коли Лаврентія кинули у в'язницю, він допомагав хворим та був до кожного милосердним. У нього зажадали відповісти, де всі цінності церкви. Диякон попросив термін у три дні, а коли цей строк минув, він прийшов з бідняками й нужденними та назвав їх справжніми скарбами церкви. За це його піддали тортурам і вбили.

Іменини 23 серпня святкують Афанасій, В'ячеслав, Роман, Роза, Амелія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено підвищувати голос на близьких.

Вважалось, що сьогодні не можна купатися у водоймах.

Краще не розповідати про свої плани.

Сьогодні не можна прибирати у будинку: у давнину вірили, що у цей день дім відвідають добрі духи.

Прикмети на 23 серпня

Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде всю осінь.

Вода у водоймі спокійна – осінь і зима будуть теплими.

Багато жолудів – буде хороший врожай наступного року.

Погожий день – риболовля буде вдалою.



День Державного прапора України / Фото Pexels

День в Україні та світі

День Державного прапора України. 23 серпня щороку відзначають свято на честь одного з державних символів країни – прапора. Державне свято встановили у 2004 році, раніше його відзначали лише в Києві. У цей день заведено підіймати синьо-жовті прапори у всій країні.