23 августа в церковном календаре – день памяти святого Лаврентия Римского, пишет 24 Канал. Он был учеником архидьякона Сиксты. Когда Сикст стал папой, Лаврентия рукоположили на архидьякона. Ему была дана важная миссия – управлять имуществом церкви.

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В то время император Валериан предписывал оставлять христиан без имущества и казнить их. Папа Сикст стал жертвой репрессий, но перед смертью он предсказал, что через три дня убьют и Лаврентия. Поэтому последний продал все церковные сокровища.

Когда Лаврентия бросили в тюрьму, он помогал больным и был к каждому милосерден. У него потребовали ответить, где все ценности церкви. Диакон попросил срок в три дня, а когда этот срок истек, он пришел с бедняками и нуждающимися и назвал их настоящими сокровищами церкви. За это его подвергли пыткам и убили.

Именины 23 августа празднуют Афанасий, Вячеслав, Роман, Роза, Амелия.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено повышать голос на близких.

Считалось, что сегодня нельзя купаться в водоемах.

Лучше не рассказывать о своих планах.

Сегодня нельзя убирать в доме: в старину верили, что в этот день дом посетят хорошие духи.

Приметы на 23 августа

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то будет идти дождь.

Вода в водоеме спокойная – осень и зима будут теплыми.

Многие желуди – будет хороший урожай в следующем году.

Погожий день – рыбалка будет удачной.



День Государственного флага Украины / Фото Pexels

День в Украине и мире

День Государственного флага Украины. 23 августа ежегодно отмечают праздник в честь одного из государственных символов страны – флага. Государственный праздник был установлен в 2004 году, ранее его отмечали только в Киеве. В этот день заведено поднимать сине-желтые флаги по всей стране.