23 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 серпня православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріані.
Іменини сьогодні святкують: Лаврентій, В'ячеслав.
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Народні прикмети на 23 серпня
– Дощова погода, відсутність вітру – все це віщує не дуже холодну осінь і зиму.
– Спекотна погода 23 серпня – осінь буде теплою.
– Дощ і тепло – прикмета до того, що риболовля буде вдалою.
Що можна робити 23 серпня
- Лаврентію моляться про захист від хвороб і пристріту. Також він допомагає вилікувати хвороби очей.
Що не можна робити 23 серпня
- Сьогодні не можна купатися в річках та озерах.
- Жінкам сьогодні не можна займатися фізичною роботою в полі.
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