23 серпня православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріані.

Іменини сьогодні святкують: Лаврентій, В'ячеслав.

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Народні прикмети на 23 серпня

– Дощова погода, відсутність вітру – все це віщує не дуже холодну осінь і зиму.

– Спекотна погода 23 серпня – осінь буде теплою.

– Дощ і тепло – прикмета до того, що риболовля буде вдалою.

Що можна робити 23 серпня

Лаврентію моляться про захист від хвороб і пристріту. Також він допомагає вилікувати хвороби очей.

Що не можна робити 23 серпня