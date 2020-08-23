23 августа православная церковь чтит память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане.

Именины сегодня празднуют: Лаврентий, Вячеслав.

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Народные приметы на 23 августа

– Дождливая погода, отсутствие ветра – все это предвещает не очень холодную осень и зиму.

– Жаркая погода 23 августа – осень будет теплой.

– Дождь и тепло – примета к тому, что рыбалка будет удачной.

Что можно делать 23 августа

Лаврентию молятся о защите от болезней и сглаза. Также он помогает вылечить болезни глаз.

Что нельзя делать 23 августа