23 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 августа православная церковь чтит память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане.
Именины сегодня празднуют: Лаврентий, Вячеслав.
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Народные приметы на 23 августа
– Дождливая погода, отсутствие ветра – все это предвещает не очень холодную осень и зиму.
– Жаркая погода 23 августа – осень будет теплой.
– Дождь и тепло – примета к тому, что рыбалка будет удачной.
Что можно делать 23 августа
- Лаврентию молятся о защите от болезней и сглаза. Также он помогает вылечить болезни глаз.
Что нельзя делать 23 августа
- Сегодня нельзя купаться в реках и озерах.
- Женщинам сегодня нельзя заниматься физической работой в поле.
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