23 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Антонія Печерського, пише 24 Канал. Він народився у місті під Черніговом та з юного віку сповідував християнство.

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Антоній певний час жив на Афоні, де прийняв чернецтво. Потім він повернувся, щоб проповідувати. Він оселився у печері на горі біля Дніпра. До нього приходили люди за молитвами й порадами. Так місце стало Києво-Печерською лаврою. Антоній Печерський мав дари прозріння та чудотворення – він зцілював хворих.

День ангела 23 липня святкують Олександр, Антоній, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, ​​Стефан.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися і лаятися.

У цей день не бажано розповідати про свої плани.

Вважалося, що сьогодні не можна стригти волосся.

Прикмети на 23 липня

Якщо грім глухий – до тихого дощу, а гучний – чекайте на зливу.

Верхівка берези жовтіє – осінь буде ранньою.

Метеликів не видно – чекайте дощу.

Бджоли голосно дзижчать – буде спекотно.

День в Україні та світі

Всесвітній день китів та дельфінів. Щороку 23 липня у світі відзначають День китів та дельфінів, його заснували у 1986 році – тоді ж заборонили китовий промисел. Цей день має на меті розповісти людям про те, що цих тварин важливо і потрібно захищати. Це може робити кожен: виступати проти дельфінаріїв, океанаріумів та цирків, або просто не спонсорувати цей жорстокий бізнес.