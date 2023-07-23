23 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Антония Печерского, пишет 24 Канал. Он родился в городе под Черниговом и с юных лет исповедовал христианство.
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Антоний некоторое время жил на Афоне, где принял монашество. Затем он вернулся, чтобы проповедовать. Он поселился в пещере на горе у Днепра. К нему приходили люди за молитвами и советами. Так место стало Киево-Печерской лаврой. Антоний Печерский имел дары прозрения и чудотворения – он исцелял больных.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня нельзя ссориться и ругаться.
- В этот день не желательно рассказывать о своих планах.
- Считалось, что сегодня нельзя стричь волосы.
Приметы на 23 июля
- Если гром глухой – к тихому дождю, а громкий – ждите ливня.
- Верхушка березы желтеет – осень будет ранней.
- Бабочек не видно – ждите дождя.
- Пчелы громко жужжат – будет жарко.
День в Украине и мире
Всемирный день китов и дельфинов. Ежегодно 23 июля в мире отмечают День китов и дельфинов, он был основан в 1986 году – тогда же запретили китовый промысел. Цель этого дня – рассказать людям о том, что этих животных важно и нужно защищать. Это может делать каждый: выступать против дельфинариев, океанариумов и цирков или просто не спонсировать этот жестокий бизнес.