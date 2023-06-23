23 червня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Тимофія Прусського, пише 24 Канал. Коли він став єпископом, то навертав багатьох язичників і проповідував християнство.

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Юліан Відступник був не в захваті від праці Тимофія та наказав його схопити. Тимофій не захотів зрікатися віри, тому загинув мученицькою смертю.

Іменини 23 червня святкують Олександр, Олексій, Василь, Іван, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сумувати – діліться позитивом з іншими.

Краще не сваритися й не лаятися сьогодні.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Вважалось, що не можна сьогодні дивитися в чужі вікна й дзеркала.

Не можна виносити з дому сміття.

Прикмети на 23 червня

Ворони сидять на гілках і не літають – до негоди.

Павуки поховалися – буде зміна погоди.

Миші бігають вервечкою – чекайте поганого врожаю.

День в Україні та світі

День державної служби ООН. Подію заснувала ООН у 2002 році. Державна служба відіграє важливу роль у розвитку всіх країн світу та міжнародній співпраці.

День державної служби України. Це свято заснував Леонід Кучма у 2003 році, щоб відзначити важливість державної служби.

Міжнародний Олімпійський день. Свято заснували з нагоди повернення Олімпійського руху. Лише раз у чотири роки відбуваються Олімпійські ігри, тож у цей день закликають більше займатися спортом.