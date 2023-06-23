23 червня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Тимофія Прусського, пише 24 Канал. Коли він став єпископом, то навертав багатьох язичників і проповідував християнство.

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Юліан Відступник був не в захваті від праці Тимофія та наказав його схопити. Тимофій не захотів зрікатися віри, тому загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не можна сумувати – діліться позитивом з іншими.
  • Краще не сваритися й не лаятися сьогодні.
  • Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить.
  • Вважалось, що не можна сьогодні дивитися в чужі вікна й дзеркала.
  • Не можна виносити з дому сміття.

Прикмети на 23 червня

  • Ворони сидять на гілках і не літають – до негоди.
  • Павуки поховалися – буде зміна погоди.
  • Миші бігають вервечкою – чекайте поганого врожаю.

День в Україні та світі

День державної служби ООН. Подію заснувала ООН у 2002 році. Державна служба відіграє важливу роль у розвитку всіх країн світу та міжнародній співпраці.

День державної служби України. Це свято заснував Леонід Кучма у 2003 році, щоб відзначити важливість державної служби.

Міжнародний Олімпійський день. Свято заснували з нагоди повернення Олімпійського руху. Лише раз у чотири роки відбуваються Олімпійські ігри, тож у цей день закликають більше займатися спортом.