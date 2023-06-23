23 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Тимофея Прусского, пишет 24 Канал. Когда он стал епископом, он обращал многих язычников и проповедовал христианство.

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Юлиан Отступник был не в восторге от труда Тимофея и приказал его схватить. Тимофей не захотел отрекаться от веры, поэтому погиб мученической смертью.

Именины 23 июня празднуют Александр, Алексей, Василий, Иван, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей, Ян, Антонина.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя унывать – делитесь позитивом с другими.

Лучше не ссориться и не ругаться сегодня.

Нельзя отказывать в помощи просящим.

Считалось, что сегодня нельзя смотреть в чужие окна и зеркала.

Нельзя выносить из дома мусор.

Приметы на 23 июня

Вороны сидят на ветках и не летают – к ненастью.

Пауки спрятались – будет смена погоды.

Мыши бегают вереницей – ждите плохого урожая.

День в Украине и мире

День государственной службы ООН. Событие учредило ООН в 2002 году. Государственная служба играет важную роль в развитии всех стран мира и международном сотрудничестве.

День государственной службы Украины. Этот праздник основал Леонид Кучма в 2003 году, чтобы отметить важность государственной службы.

Международный Олимпийский день. Праздник был основан по случаю возвращения Олимпийского движения. Только раз в четыре года проходят Олимпийские игры, поэтому в этот день призывают больше заниматься спортом.