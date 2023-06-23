23 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Тимофея Прусского, пишет 24 Канал. Когда он стал епископом, он обращал многих язычников и проповедовал христианство.
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Юлиан Отступник был не в восторге от труда Тимофея и приказал его схватить. Тимофей не захотел отрекаться от веры, поэтому погиб мученической смертью.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя унывать – делитесь позитивом с другими.
- Лучше не ссориться и не ругаться сегодня.
- Нельзя отказывать в помощи просящим.
- Считалось, что сегодня нельзя смотреть в чужие окна и зеркала.
- Нельзя выносить из дома мусор.
Приметы на 23 июня
- Вороны сидят на ветках и не летают – к ненастью.
- Пауки спрятались – будет смена погоды.
- Мыши бегают вереницей – ждите плохого урожая.
День в Украине и мире
День государственной службы ООН. Событие учредило ООН в 2002 году. Государственная служба играет важную роль в развитии всех стран мира и международном сотрудничестве.
День государственной службы Украины. Этот праздник основал Леонид Кучма в 2003 году, чтобы отметить важность государственной службы.
Международный Олимпийский день. Праздник был основан по случаю возвращения Олимпийского движения. Только раз в четыре года проходят Олимпийские игры, поэтому в этот день призывают больше заниматься спортом.