Яке церковне свято 22 жовтня – що не можна робити сьогодні

22 жовтня християни вшановують пам'ять рівноапостольного Аверкія. Сьогодні відзначають День свекрухи й тещі. Все про цей день читайте далі.

22 жовтня у церковному календарі – день пам'яті святого рівноапостольного Аверкія, пише 24 Канал. Він був єпископом у місті Єрополь. На той час більшість населення були язичниками, тому Аверкій навертав їх до християнства.

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Одного разу уві сні Аверкію з'явився ангел та наказав знищити язичницьких ідолів, тому він це і зробив. На єпископа накинувся натовп язичників, але серед них були троє одержимих. Аверкію вдалося їх зцілити, а завдяки цьому люди вислухали його проповідь та охрестилися.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено займатися побутовими справами – прибирати, прати чи прибирати.

Краще не вирушати у далеку подорож.

Не можна відмовляти сьогодні у милостині.

Сьогодні заборонено сваритись і лихословити.

Краще не сумувати в цей день та не згадувати погані події.

22 жовтня відзначають Василь, Володимир, Ганна, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Микола, Олександр, Федір.

Прикмети на 22 жовтня

На дахах з'явились бурульки – зима буде морозною.

Якщо місяць у колах – наступне літо буде сухим.

Впав сніг сьогодні – рік буде вдалим.

На траві видніється іній – зима буде ранньою.

Зранку впав дощ – чекайте холодів.

День в Україні та світі

Міжнародний день свекрухи та тещі. Це свято відзначають у багатьох країнах у кожну четверту неділю жовтня. Поки що ця подія стає популярнішою в Україні.