22 октября в церковном календаре – день памяти святого равноапостольного Аверкия, пишет 24 Канал. Он был епископом в городе Ерополь. В то время большинство населения были язычниками, поэтому Аверкий обращал их в христианство.

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Однажды во сне Аверкию явился ангел и приказал уничтожить языческих идолов, поэтому он это и сделал. На епископа набросилась толпа язычников, но среди них было три одержимых. Аверкию удалось их исцелить, а благодаря этому люди выслушали его проповедь и крестились.

День ангела 22 октября отмечают Василий, Владимир, Анна, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Александр, Федор.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено заниматься бытовыми делами – убирать, стирать или убирать.

Лучше не отправляться в далекое путешествие.

Нельзя отказывать сегодня в подаянии.

Сегодня запрещено ссориться и злословить.

Лучше не унывать в этот день и не вспоминать плохие события.

Приметы на 22 октября

На крышах появились сосульки – зима будет морозной.

Если луна в кругах – следующее лето будет сухим.

Упал снег сегодня – год будет удачным.

На траве виднеется иней – зима будет ранней.

Утром упал дождь – ждите холода.

День в Украине и мире

Международный день свекрови и тещи. Этот праздник отмечают во многих странах каждое четвертое воскресенье октября. Пока это событие становится более популярным в Украине.