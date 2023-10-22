22 октября в церковном календаре – день памяти святого равноапостольного Аверкия, пишет 24 Канал. Он был епископом в городе Ерополь. В то время большинство населения были язычниками, поэтому Аверкий обращал их в христианство.
Интересно Родился мальчик: 8 популярных и благозвучных имен, как его назвать
Однажды во сне Аверкию явился ангел и приказал уничтожить языческих идолов, поэтому он это и сделал. На епископа набросилась толпа язычников, но среди них было три одержимых. Аверкию удалось их исцелить, а благодаря этому люди выслушали его проповедь и крестились.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено заниматься бытовыми делами – убирать, стирать или убирать.
- Лучше не отправляться в далекое путешествие.
- Нельзя отказывать сегодня в подаянии.
- Сегодня запрещено ссориться и злословить.
- Лучше не унывать в этот день и не вспоминать плохие события.
Приметы на 22 октября
- На крышах появились сосульки – зима будет морозной.
- Если луна в кругах – следующее лето будет сухим.
- Упал снег сегодня – год будет удачным.
- На траве виднеется иней – зима будет ранней.
- Утром упал дождь – ждите холода.
День в Украине и мире
Международный день свекрови и тещи. Этот праздник отмечают во многих странах каждое четвертое воскресенье октября. Пока это событие становится более популярным в Украине.