22 октября в церковном календаре – день памяти святого равноапостольного Аверкия, пишет 24 Канал. Он был епископом в городе Ерополь. В то время большинство населения были язычниками, поэтому Аверкий обращал их в христианство.

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Однажды во сне Аверкию явился ангел и приказал уничтожить языческих идолов, поэтому он это и сделал. На епископа набросилась толпа язычников, но среди них было три одержимых. Аверкию удалось их исцелить, а благодаря этому люди выслушали его проповедь и крестились.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещено заниматься бытовыми делами – убирать, стирать или убирать.
  • Лучше не отправляться в далекое путешествие.
  • Нельзя отказывать сегодня в подаянии.
  • Сегодня запрещено ссориться и злословить.
  • Лучше не унывать в этот день и не вспоминать плохие события.

Приметы на 22 октября

  • На крышах появились сосульки – зима будет морозной.
  • Если луна в кругах – следующее лето будет сухим.
  • Упал снег сегодня – год будет удачным.
  • На траве виднеется иней – зима будет ранней.
  • Утром упал дождь – ждите холода.

День в Украине и мире

Международный день свекрови и тещи. Этот праздник отмечают во многих странах каждое четвертое воскресенье октября. Пока это событие становится более популярным в Украине.