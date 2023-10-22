22 жовтня у церковному календарі – день пам'яті святого рівноапостольного Аверкія, пише 24 Канал. Він був єпископом у місті Єрополь. На той час більшість населення були язичниками, тому Аверкій навертав їх до християнства.
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Одного разу уві сні Аверкію з'явився ангел та наказав знищити язичницьких ідолів, тому він це і зробив. На єпископа накинувся натовп язичників, але серед них були троє одержимих. Аверкію вдалося їх зцілити, а завдяки цьому люди вислухали його проповідь та охрестилися.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено займатися побутовими справами – прибирати, прати чи прибирати.
- Краще не вирушати у далеку подорож.
- Не можна відмовляти сьогодні у милостині.
- Сьогодні заборонено сваритись і лихословити.
- Краще не сумувати в цей день та не згадувати погані події.
Прикмети на 22 жовтня
- На дахах з'явились бурульки – зима буде морозною.
- Якщо місяць у колах – наступне літо буде сухим.
- Впав сніг сьогодні – рік буде вдалим.
- На траві видніється іній – зима буде ранньою.
- Зранку впав дощ – чекайте холодів.
День в Україні та світі
Міжнародний день свекрухи та тещі. Це свято відзначають у багатьох країнах у кожну четверту неділю жовтня. Поки що ця подія стає популярнішою в Україні.