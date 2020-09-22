22 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 вересня вшановують пам'ять батьків Діви Марії – День Анни та Іоакима. У народі їх вважають покровителями бездітних жінок. Саме вони не могли зачати дитину і сталося чудо лише тоді, коли вони були в похилому віці. Подружжя обіцяло, що присвятить дочку Богові, тому віддали дочку в храм Єрусалиму, де вона перебувала до повноліття.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Йосип.
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Народні прикмети на 22 вересня
– Калина рано зачервоніла – на ранню зиму.
– Кроти носять у нори багато стерні – зима буде холодною.
– Якщо осінь багата на гриби – зима буде тепла.
– Блимають зірки – посилиться вітер.
– Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.
Що можна робити 22 вересня
- У цей день треба кликати жінок та дівчат до себе на гостювання.
- Цього дня треба дарувати подарунки жінкам, у яких немає дітей.
Що не можна робити 22 вересня
- Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обдурені через деякий час.
- Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
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