Що можна і не можна робити 22 вересня / Фото з відкритих джерел

22 вересня вшановують пам'ять батьків Діви Марії – День Анни та Іоакима. У народі їх вважають покровителями бездітних жінок. Саме вони не могли зачати дитину і сталося чудо лише тоді, коли вони були в похилому віці. Подружжя обіцяло, що присвятить дочку Богові, тому віддали дочку в храм Єрусалиму, де вона перебувала до повноліття.