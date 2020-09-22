Что можно и нельзя делать 22 сентября / Фото из открытых источников

22 сентября чтят память родителей Девы Марии – День Анны и Иоакима. В народе их считают покровителями бездетных женщин. Именно они не могли зачать ребенка и произошло чудо лишь тогда, когда они были в преклонном возрасте. Супруги обещали, что посвятят дочь Богу, поэтому отдали дочь в храм Иерусалима, где она находилась до совершеннолетия.