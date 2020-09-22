22 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 сентября чтят память родителей Девы Марии – День Анны и Иоакима. В народе их считают покровителями бездетных женщин. Именно они не могли зачать ребенка и произошло чудо лишь тогда, когда они были в преклонном возрасте. Супруги обещали, что посвятят дочь Богу, поэтому отдали дочь в храм Иерусалима, где она находилась до совершеннолетия.
Именины сегодня празднуют: Анна, Иосиф.
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Народные приметы на 22 сентября
– Калина рано покраснела – на раннюю зиму.
– Кроты носят ы норы много стерни – зима будет холодной.
– Если осень богата грибами – зима будет теплая.
– Мигают звезды – усилится ветер.
– Чем теплее и суше сентябрь, тем позже придет зима.
Что можно делать 22 сентября
- В этот день надо звать женщин и девушек к себе в гости.
- В этот день надо дарить подарки женщинам, у которых нет детей.
Что нельзя делать 22 сентября
- Сегодня нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.
- В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
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