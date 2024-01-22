Також сьогодні відзначається День Соборності України та День попкорну. Детальніше про ці свята читайте на сайті 24 Каналу.

Актуально За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року

День пам'яті святого апостола Тимофія

Святий Тимофій народився у місті Лістра, що в Малій Азії. Відомо, що його матір, Євніка, спершу сповідувала юдаїзм, а потім перейшла у християнську віру. Вважається, що Тимофій був улюбленим учнем апостола Павла.

У 80 році відступники закидали святого апостола Тимофія камінням. Це сталося під час язичницького свята. Адже Тимофій був проти традицій ідолопоклонників. Тому намагався припинити святкування.

Що не можна робити

Забороняється займатися важкою фізичною працею.

Не можна лихословити, сваритися, обговорювати людей та ображатися.

Не варто підмітати підлогу, інакше не матимете щастя.

Краще не розповідати нікому про свої сни.

Не варто займатися азартними справами.

Народні прикмети

Якщо сьогодні сонце вигляне з-за хмар, то чекайте ранньої весни.

Снігопад – до рясного врожаю.

Якщо вдарить мороз, то скоро прийде потепління.

Якщо сьогодні почнеться заметіль, то вона триватиме весь тиждень.

Що ще відзначають

22 січня відзначається День Соборності України. Свято запровадили на честь Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Подія відбулася у 1919 році. Зараз свято має дуже важливе значення для українців. Адже у час війни, яку розпочала Росія, нам потрібно бути єдиними.

Також сьогодні відзначається День попкорну. Саме без цього смаколика не можна уявити перегляд фільмів вдома або у кінотеатрах. Цікаво, що у часи Христофора Колумба, аборигени робили з попкорну прикраси та використовували його для проведення різноманітних ритуалів.