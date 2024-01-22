Сегодня отмечается День Соборности Украины и День попкорна. Подробнее об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.

Актуально По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

День памяти святого апостола Тимофея

Святой Тимофей родился в городе Листра в Малой Азии. Известно, что его мать, Евника, сначала исповедовала иудаизм, а затем перешла в христианскую веру. Считается, что Тимофей был любимым учеником апостола Павла.

В 80 году отступники забросали святого апостола Тимофея камнями. Это произошло во время языческого праздника. Ведь Тимофей был против традиций идолопоклонников. Потому пытался прекратить празднование.

Что нельзя делать

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя злословить, ссориться, обсуждать людей и обижаться.

Не стоит подметать пол, иначе у вас не будет счастья.

Лучше не рассказывать никому о своих снах.

Не стоит заниматься азартными делами.

Народные приметы

Если сегодня солнце выглянет из-за облаков, то ждите ранней весны.

Снегопад – до обильного урожая.

Если грянет мороз, то скоро придет потепление.

Если сегодня начнется метель, то она продлится всю неделю.

Что еще отмечают

22 января отмечается День Соборности Украины. Праздник был введен в честь Акта Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Событие произошло в 1919 году. Сейчас праздник имеет очень важное значение для украинцев. Ведь во время войны, которую начала Россия, нам нужно быть едиными.

Также сегодня отмечается День попкорна. Именно без этой вкусности нельзя представить просмотр фильмов дома или в кинотеатрах. Интересно, что во времена Христофора Колумба аборигены делали из попкорна украшения и использовали его для проведения различных ритуалов.