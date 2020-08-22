22 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 серпня в народному календарі церква вшановує апостола Матвія, Він був учнем Симеона, а коли зустрівся з Ісусом, то потім невідступно за ним всюди слідував. Коли Юда зрадив Христа, саме Матвія вибрали 12-им апостолом.
Іменини сьогодні святкують: Матвій, Антон, Маркіян, Юліан.
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Народні прикмети на 22 серпня
– Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.
– Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.
– Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.
– Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.
Що можна робити 22 серпня
- Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
Що не можна робити 22 серпня
- За народними прикметами, 22 серпня до коров’ячого вимені прикріплюється велика кількість змій, які висмоктують молоко. Тому цього дня корів на паству не виганяють.
- Господарям цього дня не можна доїти корову на самоті, інакше в неї може пропасти молоко.
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