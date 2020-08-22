22 серпня в народному календарі церква вшановує апостола Матвія, Він був учнем Симеона, а коли зустрівся з Ісусом, то потім невідступно за ним всюди слідував. Коли Юда зрадив Христа, саме Матвія вибрали 12-им апостолом.

Іменини сьогодні святкують: Матвій, Антон, Маркіян, Юліан.

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Народні прикмети на 22 серпня

– Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.

– Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.

– Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

– Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.

Що можна робити 22 серпня

Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

Що не можна робити 22 серпня