22 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 августа в народном календаре церковь чтит апостола Матфея, Он был учеником Симеона, а когда встретился с Иисусом, то потом неотступно за ним повсюду следовал. Когда Иуда предал Христа, именно Матфея выбрали 12-ым апостолом.
Именины сегодня празднуют: Матвей, Антон, Маркиян, Юлиан.
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Народные приметы на 22 августа
– Южный ветер с вихрами на Матвея – к снежной зиме.
– Если на Матвея устанавливается жаркая погода или идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется во времени.
– Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.
– Матвей непогоду подпускает – осень становится ближе.
Что можно делать 22 августа
- Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.
Что нельзя делать 22 августа
- По народным приметам, 22 августа к коровьему вымени прикреплялось большое количество змей, которые высасывали молоко. Поэтому в этот день коров на паству не выгоняют.
- Хозяевам в этот день нельзя доить корову в одиночестве, иначе у нее может пропасть молоко.
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