22 августа в народном календаре церковь чтит апостола Матфея, Он был учеником Симеона, а когда встретился с Иисусом, то потом неотступно за ним повсюду следовал. Когда Иуда предал Христа, именно Матфея выбрали 12-ым апостолом.

Именины сегодня празднуют: Матвей, Антон, Маркиян, Юлиан.

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Народные приметы на 22 августа

– Южный ветер с вихрами на Матвея – к снежной зиме.

– Если на Матвея устанавливается жаркая погода или идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется во времени.

– Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

– Матвей непогоду подпускает – осень становится ближе.

Что можно делать 22 августа

Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.

Что нельзя делать 22 августа