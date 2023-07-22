Яке сьогодні, 22 липня, свято – що заборонено робити в цей день

22 липня віряни згадують священномученика Панкратія. Сьогодні відзначають Всесвітній день мозку. Читайте далі, щоб дізнатися більше про цей день.

22 липня християни вшановують пам'ять святого Панкратія, пише 24 Канал. Його батько знав багатьох апостолів особисто, тому хлопець ріс у християнських цінностях, а хрестив його апостол Петро.

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Коли Панкратій подорослішав, то став відлюдником та жив у Понтійських горах. Згодом він вирушив проповідувати разом з апостолом Петром. Йому вдалося звести храм у Тавроменії та навернути багатьох. За це язичники забили його каменями до смерті.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися з близькими та підвищувати голос.

Сьогодні заборонено відмовляти у допомозі.

Цей день вважається невдалим для нових справ.

Не можна важко працювати, особливо фізично.

Прикмети на 22 липня

Сьогодні спекотно – у грудні буде дуже холодно.

Чорниця не дозріла – восени буде холодно.

Трава у росі – чекайте дощу.

Видно веселку – буде спекотно.

Добре вродили ягоди – взимку буде морозно.

22 липня святкують Кирило, Панкратій, Федір.

День в Україні та світі

Всесвітній день мозку. 1957 року Всесвітня федерація неврології заснувала це свято, щоб підвищити обізнаність людей про один із найважливіших органів у тілі.