22 июля христиане чтят память святого Панкратия, пишет 24 Канал. Его отец знал многих апостолов лично, поэтому юноша рос в христианских ценностях, а крестил его апостол Петр.
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Когда Панкратий повзрослел, стал отшельником и жил в Понтийских горах. Потом он отправился проповедовать вместе с апостолом Петром. Ему удалось построить храм в Тавромении и обратить многих. За это язычники убили его камнями до смерти.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя ссориться с близкими и повышать голос.
- Сегодня запрещено отказывать в помощи.
- Этот день считается плохим для новых дел.
- Нельзя тяжело работать, особенно физически.
Приметы на 22 июля
- Сегодня жарко – в декабре будет очень холодно.
- Черника не созрела – осенью будет холодно.
- Трава в росе – ждите дождя.
- Видна радуга – будет жарко.
- Хорошо уродились ягоды – зимой будет морозно.
День в Украине и мире
Всемирный день мозга. 1957 Всемирная федерация неврологии основала этот праздник, чтобы повысить осведомленность людей об одном из важнейших органов в теле.