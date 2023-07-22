22 июля христиане чтят память святого Панкратия, пишет 24 Канал. Его отец знал многих апостолов лично, поэтому юноша рос в христианских ценностях, а крестил его апостол Петр.

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Когда Панкратий повзрослел, стал отшельником и жил в Понтийских горах. Потом он отправился проповедовать вместе с апостолом Петром. Ему удалось построить храм в Тавромении и обратить многих. За это язычники убили его камнями до смерти.

Именины 22 июля празднуют Кирилл, Панкратий, Фёдор.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться с близкими и повышать голос.

Сегодня запрещено отказывать в помощи.

Этот день считается плохим для новых дел.

Нельзя тяжело работать, особенно физически.

Приметы на 22 июля

Сегодня жарко – в декабре будет очень холодно.

Черника не созрела – осенью будет холодно.

Трава в росе – ждите дождя.

Видна радуга – будет жарко.

Хорошо уродились ягоды – зимой будет морозно.

День в Украине и мире

Всемирный день мозга. 1957 Всемирная федерация неврологии основала этот праздник, чтобы повысить осведомленность людей об одном из важнейших органов в теле.