22 липня християни вшановують пам'ять святого Панкратія, пише 24 Канал. Його батько знав багатьох апостолів особисто, тому хлопець ріс у християнських цінностях, а хрестив його апостол Петро.
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Коли Панкратій подорослішав, то став відлюдником та жив у Понтійських горах. Згодом він вирушив проповідувати разом з апостолом Петром. Йому вдалося звести храм у Тавроменії та навернути багатьох. За це язичники забили його каменями до смерті.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна сваритися з близькими та підвищувати голос.
- Сьогодні заборонено відмовляти у допомозі.
- Цей день вважається невдалим для нових справ.
- Не можна важко працювати, особливо фізично.
Прикмети на 22 липня
- Сьогодні спекотно – у грудні буде дуже холодно.
- Чорниця не дозріла – восени буде холодно.
- Трава у росі – чекайте дощу.
- Видно веселку – буде спекотно.
- Добре вродили ягоди – взимку буде морозно.
День в Україні та світі
Всесвітній день мозку. 1957 року Всесвітня федерація неврології заснувала це свято, щоб підвищити обізнаність людей про один із найважливіших органів у тілі.