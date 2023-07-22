22 липня християни вшановують пам'ять святого Панкратія, пише 24 Канал. Його батько знав багатьох апостолів особисто, тому хлопець ріс у християнських цінностях, а хрестив його апостол Петро.

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Коли Панкратій подорослішав, то став відлюдником та жив у Понтійських горах. Згодом він вирушив проповідувати разом з апостолом Петром. Йому вдалося звести храм у Тавроменії та навернути багатьох. За це язичники забили його каменями до смерті.

Іменини 22 липня святкують Кирило, Панкратій, Федір.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися з близькими та підвищувати голос.

Сьогодні заборонено відмовляти у допомозі.

Цей день вважається невдалим для нових справ.

Не можна важко працювати, особливо фізично.

Прикмети на 22 липня

Сьогодні спекотно – у грудні буде дуже холодно.

Чорниця не дозріла – восени буде холодно.

Трава у росі – чекайте дощу.

Видно веселку – буде спекотно.

Добре вродили ягоди – взимку буде морозно.

День в Україні та світі

Всесвітній день мозку. 1957 року Всесвітня федерація неврології заснувала це свято, щоб підвищити обізнаність людей про один із найважливіших органів у тілі.