Раніше існувала традиція пекти у цей день калачі, які були символом сонця. Люди куштували випічку зранку, в обід та ввечері. Стравою потрібно було пригостити рідних та сусідів, а крихти залишити птахам, пише LifeStyle 24.

Вже незабаром Коли святкуватимемо Благовіщення Пресвятої Богородиці у 2024 році

День пам'яті священномученика Василія Анкірського

Василій Анкірський жив у IV столітті та був пресвітером. Тоді у Римі правив імператор Юліан Відступник. Одного разу він наказав схопити священномученика та відрізати йому частину шкіри. Адже чоловік був християнином та якось сказав, що Юліан скоро покине цей світ. Помер Василій, коли у його тіло встромили залізні прути.

Що не можна робити

Заборонено виносити сміття та підмітати підлогу, бо у дім прийде біда.

Не можна порушувати правила Великого посту, який триває.

Не варто займатися рукоділлям.

Краще не виносити випрані речі сушитися на вулицю.

Народні прикмети

Якщо ворони купатимуться у калюжах, то скоро прийде тепло.

Якщо сонце буде мати червоні кола, то чекайте на хороший врожай.

Дрібні хмари – до непогожої погоди.

Якщо надворі тепло, то незабаром прилетять шпаки.

Що ще відзначають

Щороку 22 березня світ святкує День таксиста. Саме у цей день, у 1907 році, в Лондоні запрацювали кеби – екіпажі, які перевозили людей та пересувалися завдяки коням. Зараз у Великобританії так називають таксі.

Також сьогодні маємо Всесвітній день водних ресурсів. Свято започаткувала Генеральна Асамблея ООН у 1993 році. Тоді була прийнята відповідна резолюція. Подія ще має іншу назву – Всесвітній день води.