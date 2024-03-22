Раньше существовала традиция печь в этот день калачи, которые были символом солнца. Люди пробовали выпечку утром, в обед и вечером. Блюдом нужно было угостить родных и соседей, а крошки оставить птицам, пишет LifeStyle 24.

Уже скоро Когда будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году

День памяти священномученика Василия Анкирского

Василий Анкирский жил в IV веке и был пресвитером. Тогда в Риме правил император Юлиан Отступник. Однажды он приказал схватить священномученика и отрезать ему часть кожи. Ведь мужчина был христианином и как-то сказал, что Юлиан скоро покинет этот мир. Умер Василий, когда в его тело воткнули железные прутья.

Что нельзя делать

Запрещено выносить мусор и подметать пол, потому что в дом придет беда.

Нельзя нарушать правила Великого поста, который продолжается.

Не стоит заниматься рукоделием.

Лучше не выносить постиранные вещи сушиться на улицу.

Народные приметы

Если вороны будут купаться в лужах, то скоро придет тепло.

Если солнце будет иметь красные круги, то ждите хороший урожай.

Мелкие облака – к ненастной погоде.

Если на улице тепло, то вскоре прилетят скворцы.

Что еще отмечают

Каждый год 22 марта мир празднует День таксиста. Именно в этот день, в 1907 году, в Лондоне заработали кэбы – экипажи, которые перевозили людей и передвигались благодаря лошадям. Сейчас в Великобритании так называют такси.

Также сегодня имеем Всемирный день водных ресурсов. Праздник основала Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году. Тогда была принята соответствующая резолюция. Событие еще имеет другое название – Всемирный день воды.