Раньше существовала традиция печь в этот день калачи, которые были символом солнца. Люди пробовали выпечку утром, в обед и вечером. Блюдом нужно было угостить родных и соседей, а крошки оставить птицам, пишет LifeStyle 24.
Уже скоро Когда будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году
День памяти священномученика Василия Анкирского
Василий Анкирский жил в IV веке и был пресвитером. Тогда в Риме правил император Юлиан Отступник. Однажды он приказал схватить священномученика и отрезать ему часть кожи. Ведь мужчина был христианином и как-то сказал, что Юлиан скоро покинет этот мир. Умер Василий, когда в его тело воткнули железные прутья.
Что нельзя делать
- Запрещено выносить мусор и подметать пол, потому что в дом придет беда.
- Нельзя нарушать правила Великого поста, который продолжается.
- Не стоит заниматься рукоделием.
- Лучше не выносить постиранные вещи сушиться на улицу.
Народные приметы
- Если вороны будут купаться в лужах, то скоро придет тепло.
- Если солнце будет иметь красные круги, то ждите хороший урожай.
- Мелкие облака – к ненастной погоде.
- Если на улице тепло, то вскоре прилетят скворцы.
Что еще отмечают
Каждый год 22 марта мир празднует День таксиста. Именно в этот день, в 1907 году, в Лондоне заработали кэбы – экипажи, которые перевозили людей и передвигались благодаря лошадям. Сейчас в Великобритании так называют такси.
Также сегодня имеем Всемирный день водных ресурсов. Праздник основала Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году. Тогда была принята соответствующая резолюция. Событие еще имеет другое название – Всемирный день воды.