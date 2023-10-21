Яке свято 21 жовтня – що сьогодні краще не робити

21 жовтня християни вшановують пам'ять Іларіона Великого. Сьогодні в Україні День працівників целюлозно-паперової промисловості. Більше про цей день читайте далі

21 жовтня церква згадує святого Іларіона Великого, пише 24 Канал. Він жив у Палестині, але згодом переїхав навчатися до Олександрії та прийняв там християнство.

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Іларіон навчався в Антонія Великого. Після повернення додому він став допомагати бідним, молитися і постити. Біля нинішнього Сектора Гази Іларіон заснував кілька монастирів. Останні роки життя він провів у Єгипті біля могили Антонія Великого, а помер на Кіпрі.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні лаятися та пліткувати.

День призначений для роботи, тому байдикувати заборонено.

Вважалось, що сьогодні не можна підіймати щось з землі.

Краще сьогодні не вирушати в подорож

Прикмети на 21 жовтня

Сонце забарвлене у червоний – чекайте на мороз.

Хмари пливуть низько – до морозів.

Ясний день обіцяє швидке похолодання.

Багато грибів у лісі – похолодання будуть нескоро.

Випало багато снігу – до великого врожаю хліба наступного року.

21 жовтня святкують Іларіон, Сергій, Василь, Пелагея, Олексій, Анатолій, Захар, Яків, Микола.

День в Україні та світі

День працівників целюлозно-паперової промисловості. Професійне свято відзначають щороку у третю неділю жовтня.