21 жовтня церква згадує святого Іларіона Великого, пише 24 Канал. Він жив у Палестині, але згодом переїхав навчатися до Олександрії та прийняв там християнство.

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Іларіон навчався в Антонія Великого. Після повернення додому він став допомагати бідним, молитися і постити. Біля нинішнього Сектора Гази Іларіон заснував кілька монастирів. Останні роки життя він провів у Єгипті біля могили Антонія Великого, а помер на Кіпрі.

Іменини 21 жовтня святкують Іларіон, Сергій, Василь, Пелагея, Олексій, Анатолій, Захар, Яків, Микола.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні лаятися та пліткувати.

День призначений для роботи, тому байдикувати заборонено.

Вважалось, що сьогодні не можна підіймати щось з землі.

Краще сьогодні не вирушати в подорож

Прикмети на 21 жовтня

Сонце забарвлене у червоний – чекайте на мороз.

Хмари пливуть низько – до морозів.

Ясний день обіцяє швидке похолодання.

Багато грибів у лісі – похолодання будуть нескоро.

Випало багато снігу – до великого врожаю хліба наступного року.

День в Україні та світі

День працівників целюлозно-паперової промисловості. Професійне свято відзначають щороку у третю неділю жовтня.