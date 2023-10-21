21 жовтня церква згадує святого Іларіона Великого, пише 24 Канал. Він жив у Палестині, але згодом переїхав навчатися до Олександрії та прийняв там християнство.
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Іларіон навчався в Антонія Великого. Після повернення додому він став допомагати бідним, молитися і постити. Біля нинішнього Сектора Гази Іларіон заснував кілька монастирів. Останні роки життя він провів у Єгипті біля могили Антонія Великого, а помер на Кіпрі.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сьогодні лаятися та пліткувати.
- День призначений для роботи, тому байдикувати заборонено.
- Вважалось, що сьогодні не можна підіймати щось з землі.
- Краще сьогодні не вирушати в подорож
Прикмети на 21 жовтня
- Сонце забарвлене у червоний – чекайте на мороз.
- Хмари пливуть низько – до морозів.
- Ясний день обіцяє швидке похолодання.
- Багато грибів у лісі – похолодання будуть нескоро.
- Випало багато снігу – до великого врожаю хліба наступного року.
День в Україні та світі
День працівників целюлозно-паперової промисловості. Професійне свято відзначають щороку у третю неділю жовтня.