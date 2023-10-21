21 октября церковь вспоминает святого Иллариона Великого, пишет 24 Канал. Он жил в Палестине, но потом переехал учиться в Александрию и принял там христианство.

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Илларион учился у Антония Великого. По возвращении домой он стал помогать бедным, молиться и поститься. У нынешнего сектора Газа Илларион основал несколько монастырей. Последние годы жизни он провел в Египте у могилы Антония Великого, а скончался на Кипре.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя сегодня ругаться и сплетничать.
  • День предназначен для работы, поэтому бездельничать запрещено.
  • Считалось, что сегодня нельзя поднимать что-нибудь из земли.
  • Лучше сегодня не отправляться в путешествие

Приметы на 21 октября

  • Солнце окрашено в красный – ждите мороз.
  • Облака плывут низко – до морозов.
  • Ясный день сулит быстрое похолодание.
  • Многие грибы в лесу – похолодание будет нескоро.
  • Выпало много снега – к большому урожаю хлеба в следующем году.

День в Украине и мире

День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Профессиональный праздник отмечают каждый год в третье воскресенье октября.